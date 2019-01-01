غياب لاعبو نيجيريا عن مؤتمر كينيا وتهديد حول المران المسائي

لاعبو نيجيريا يرفعوا راية العصيان لحين الحصول على حقهم

فيسبوك تويتر بلال محمد

امتنع لاعبو نيجيريا، عن حضور المؤتمر الصحفي لمباراة فريقهم، أمام غينيا في الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد المنتخب النيجيري لمواجهة غينيا يوم غدًا الأربعاء، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من البطولة، على استاد الإسكندرية.

وحقق النسور، الفوز في مباراتهم الأولى يوم السبت الماضي، على حساب بوروندي بهدف نظيف سجله إيجالو في الدقيقة 77.

واعترض لاعبو النسور، على حضور مؤتمر مباراة اليوم وتشير التقارير إلى احتمالية غيابهم عن المران المسائي اليوم، بسبب عدم الحصول على مكافآت الفوز حتى الآن.

ولم يحضر أحمد موسى لاعب النصر السعودي المؤتمر الصحفي برفقة مديره الفني، وذهب إلى فندق الإقامة من أجل الاجتماع مع اللاعبين.

وأصبحت مثل هذه الحالات شيئاً عادياً بالنسبة للكرة النيجيرية، حيث اعتصم لاعبو منتخب الشباب لحين حصولهم على مكافآتهم عقب كأس العالم تحت 20 عاماً، ونفس الأمرة كرره فريق الكرة النسائية عقب كأس العالم للسيدات في فرنسا.

الجدير بالذكر أن المنتخب النيجيري يتصدر مجموعته بثلاث نقاط، وبفارق نقطتين عن مدغشقر وكينيا أصحاب المركزين الثاني والثالث، بينما تتذيل بوروندي المجموعة.