غياب كريستيانو رونالدو عن تدريبات النصر مجددًا .. ومفاجأة في مصير مشاركته أمام الهلال

موقف كريستيانو رونالدو قبل ديربي الهلال والنصر

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قبل يومين تقريبًا من ديربي الرياض الكبير أمام الهلال، لا يزال عشاق الساحرة المستديرة، يتابعون "الحالة الصحية" للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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رونالدو تعرض لـ"الإصابة" على مستوى الرقبة، خلال المباراة التي انتهت بتعادل النصر مع برسبوليس الإيراني (0-0)، مساء الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، غاب الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 38 سنة، عن التدريبات الجماعية للفريق النصراوي، لليوم الثاني على التوالي.

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الصحيفة أعلنت حضور رونالدو لـ"مقر" نادي النصر، اليوم الأربعاء؛ حيث أجرى تمارين استرجاعية منفردًا، دون المشاركة في الحصة الجماعية، استعدادًا للديربي الكبير أمام الهلال.

ومن ناحيته.. كشف الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن موقف كريستيانو من المشاركة في الديربي؛ بعد غيابه عن تدريبات النصر الجماعية، اليوم.

الشهراني أكد على أن غياب كريستيانو رونالدو، قد يكون بسبب وجود آلام، وعدم الرغبة في زيادتها؛ موضحًا أن اللاعب لا يزال قادًا على المشاركة أمام الهلال، مساء الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي؛ حيث من المرجح دخوله التدريبات الجماعية، غدًا الخميس.

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