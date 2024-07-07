بعد غياب سنة كاملة عن الملاعب .. ثنائي سعودي يتسابق من أجل توقيع دافيد دي خيا!

بعد عام من الغياب..

بعد غياب عام كامل عن الملاعب، يستعد الحارس الإسباني دافيد دي خيا، نجم مانشستر يونايتد السابق، نحو العودة إلى الملاعب، مع دراسة العروض المقدمة إليه، من كافة الأندية.

وأنهى دي خيا عقده مع مانشستر يونايتد، ليقرر الانتظار سنة كاملة، دون توقيع أي عقدٍ مع نادٍ آخر، وقال عن ذلك الأمر، إن لاعب كرة القدم، لا يبنغي عليه التعجل في تحديد وجهته المُقبلة، لمجرد أنه لا يريد البقاء في المنزل.

وأفاد الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، خبير الانتقالات العالمية، بأن الشباب وناديًا سعوديًا آخر، دخلا في محادثات مع دافيد دي خيا، وسط إمكانية إبرام صفقة انتقال حر، مضيفًا أن اللاعب الذي لا يرتبط بأي نادٍ منذ عام كامل، يقيّم حاليًا العروض المقدمة إليه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت صحيفة "تليجراف" قد كشفت، خلال شهر أبريل الماضي، عن عدم وضع أندية السعودية، لدي خيا كهدف ذي أولوية بالنسبة إليهم، لاستهداف الأسماء الهجومية في المقام الأول، رغم عدم وجود أي مشكلة لأندية المملكة، في توفير الراتب الذي كان الحارس الإسباني، يتقاضاه مع مانشستر يونايتد، بقيمة 375 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

واستهل دافيد دي خيا، مشواره في الفئات السنية بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، حتى صعد للفريق الأول في 2009، ثم انتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد، وقضى 12 عامًا في قلعة أولد ترافورد، حتى رحل في صيف 2023، دون التوقيع لأي نادٍ آخر.

وتوج دافيد دي خيا بالعديد من الألقاب خلال مسيرته الكروية، مثل الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودرع المؤتمر الخيري (3 مرات) وكأس كاراباو (مرتين)، فيما فاز بلقب الدوري الأوروبي مرتين بقميصي مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، كما فاز بكأس السوبر الأوروبي مع فريقه الإسباني، وفاز بلقب كأس أوروبا تحت 21 عامًا (مرتين) وتحت 17 عامًا، مع منتخب إسبانيا.

وبلغة الأرقام، خاض الحارس صاحب الـ33 عامًا، 664 مباراة خلال مسيرته مع مختلف الأندية، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 223 مباراة، كما لعب 45 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا الأول، في كأس العالم 2018 ويورو 2016.