شقيقة الدون ووالدته يبتسمان رغم خسارة البرتغال

حرص النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا، على التقاط صورة مع أسرة قدوته النجم كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، عقب انتهاء مباراة الفريقين في "يورو 2024".

وودع رونالدو رفقة منتخب البرتغال بطولة كأس الأمم الأوروبية، أمس الجمعة، على يد المنتخب الفرنسي، بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح، في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع والدة وشقيقة رونالدو مع مبابي، بينما غابت صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، والغريب أن أفراد أسرة مبابي ظهروا مبتسمين في الصورة مع الفتى الفرنسي.

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ونشرت إلما أفيرو، شقيقة كريستيانو، الصورة على حسابها على "إنستجرام"، حيث قالت عن مبابي: "إنه نجم عظيم أتمنى له النجاح"، بينما كتبت كاتيا أفيرو الشقيقة الأخرى للدون، في تعليها على هذه اللقطة: "إذا بكيت أو عانيت، المهم هي المشاعر".

ولم تكن جورجينا، التي كانت في هامبورغ أيضًا، موجودة في الصورة، وكتبت في صفحتها الشخصية: "ممتنة إلى الأبد يا البرتغال، يا لها من مشاعر جميلة عشناها في هذا اليورو".

وأنهى كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لليورو، رحلته مع البطولات الأوروبية، حيث أكد النجم البرتغالي صاحب الـ39 عامًا، أن هذه هي بطولته الأخيرة في أمم أوروبا.