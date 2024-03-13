غياب ثنائي الدفاع .. حسم موقف عبد الرحمن غريب من مواجهة النصر والأهلي

مواجهة مرتقبة بين النصر والأهلي يوم الجمعة القادم

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عزز الثنائي، عبد الإله العمري ومحمد آل فتيل، أزمة النصر الدفاعية أمام الأهلي في المباراة التي ستجمع بينهما مساء الجمعة القادم ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

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العمري وآل فتيل كانا قد تعرضا للإصابة خلال مباراة النصر أمام العين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز الأصفر 4-3 لكن بخروجه من البطولة القارية بركلات الجزاء الترجيحية نظرًا لخسارته ذهابًا 1-0.

العمري تعرض لإصابة في عضلة الساق فيما يُعاني آل فتيل من إصابة في العضلة الضامة من المؤكد غيابهما عن مواجهة الجمعة أمام الأهلي، لينضما إلى قائمة طويلة من الغائبين على رأسهم أندرسون تاليسكا وسلطان الغنام.

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الخبر السعيد في معسكر النصر كان جاهزية عبد الرحمن غريب للمباراة، حيث أثبتت الفحوصات عدم معاناته من أي إصابة قوية، وذلك عقب خروجه من مباراة العين لتعرضه لإصابة عضلية.

الإعلامي عبد العزيز العصيمي أوضح عبر منصة إكس أن الفحوصات أظهر تعرض غريب لشد عضلي بسيط لن يُبعده عن اللقاء المنتظر.

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