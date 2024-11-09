عملية جراحية وغياب لتسعة أشهر على الأقل.. ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة ميليتاو!

معاناة ميليتاو مع الإصابات تتجدد...

كشف نادي ريال مدريد، في بيان رسمي عن تفاصيل إصابة لاعبه إيدير ميليتاو، والتي تعرض لها في مباراة الفريق الملكي، أمام أوساسونا، عصر اليوم الأحد.

وحقق ريال مدريد، فوزًا عريضًا على أوساسونا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء شهد إصابة قوية للمدافع البرازيلي، بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب ريال مدريد في بيانه: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدير ميليتاو من قبل الخدمات الطبية في النادي، تبين إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة الغضروف المفصلي للساق اليمنى".

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وتستمر معاناة الميرينجي مع الإصابات، وبحسب ما ذكرته الصحفية "أرانشا رودريجيز"، فإن مدة غياب ميليتاو عن ريال مدريد، تصل إلى تسعة أشهر، بينما سيغيب مواطنه رودريجو لمدة ثلاثة أشهر، ويبتعد لوكاس فاسكيز عن الملاعب ثلاثة أسابيع.

جدير بالذكر أن ميليتاو، والذي يعتبر موسمه قد انتهى مع ريال مدريد، قد غاب عن معظم مباريات الموسم الماضي، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي مطلع الموسم.