غياب الوصل عن المؤتمر الصحفي لمباراة النصر بسبب الإفطار

لم يحضر المنسق الإعلامي للفريق الإماراتي أو المدير الفني إلى مكان المؤتمر الصحفي

فيسبوك تويتر بلال محمد

غاب المنسق الإعلامي لنادي الوصل الإماراتي أحمد البلوشي، والمدير الفني للفريق لورينت ريجيكامب، عن المؤتمر الصحفي لمباراة فريقهما أمام النصر في دوري أبطال آسيا.

ويحل الوصل ضيفاً على نظيره النصر، مساء غدًا الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الخامسة، من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ولم يحضر أي من فريق الوصول المؤتمر الصحفي بسبب موعده، والذي كان في تمام السابعة مساءً أي بعد الإفطار بـ 35 دقيقة.

وأرجع المنسق الإعلامي للاتحاد الآسيوي عبد العزيز العضاضي، إقامة المؤتمر مع وقت تدريب الوصل على استاد الملك فهد في تمام العاشرة من مساء اليوم.

ما توقعاتكم لنتيجة مباراة #النصر و #الوصل في الجولة الخامسة من البطولة الآسيوية🤔 — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 6, 2019

وحدد النصر موعد المؤتمر الصحفي، في وقت سابق من اليوم وجهز إفطاراً يتكون من بوفية كبير، تم وضعه في استاد الملك فهد الدولي.

الجدير بالذكر أن الوصل يتذيل المجموعة الأولى من الآسيوية بثلاث نقاط وبفارق نقطة عن الزوراء العراقي صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر ذوب آهن المجموعة بعشر نقاط، وفي المركز الثاني النصر بست نقاط.