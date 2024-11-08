الأجانب ليسوا مكتملين! .. غياب "مفاجئ" لنجم النصر عن ديربي الرياض

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي النصر، بقيادة الإيطالي ستيفانو بيولي، صدمة بغياب أحد نجوم الفريق الأجانب، بشكل مفاجئ عن مباراة الديربي أمام الرياض، والمقامة ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

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ويبحث النصر عن العودة لطريق الانتصارات في دوري روشن، بعد تعادله مع الهلال بهدف لمثله، في قمة الجولة التاسعة، حيث يدخل المباراة منتشيًا بفوزه العريض على العين الإماراتي بنتيجة (5-1)، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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وذكر الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عبر منصة (إكس)، أن الإسباني إيمريك لابورت، لن يشارك في مباراة الديربي أمام الرياض؛ بعد تعرضه لوعكة صحية، أجبرت الإيطالي ستيفانو بيولي على استبعاده من المواجهة.

ويغيب لابورت عن ثالث مبارياته مع النصر هذا الموسم، والأولى في دوري روشن، بعدما خاض المدافع الإسباني 9 مباريات في الدوري، سجل خلالها هدفين في شباك الشباب والخلود، كما غاب عن أولى مواجهتين في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما عاد بتسجيل هدف في مرمى الاستقلال الإيراني بالجولة الثالثة.

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ويحتل النصر المركز الرابع في جدول دوري روشن، برصيد 19 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطتين عن الشباب، الذي صعد للمركز الثالث بوصوله إلى النقطة 21، بفوزه على العروبة بنتيجة (2-1)، بمباراة الجولة العاشرة، فيما يحتل الرياض المركز السادس، برصيد 14 نقطة.