غياب اسم كبير .. نجم الهلال لن يلحق بديربي النصر

ضربة لنادي الهلال قبل ديربي النصر المرتقب

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تلقى نادي الهلال، ضربة كبرى؛ بتأكد غياب أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم، عن ديربي الرياض الكبير أمام فريق النصر.

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الهلال يستضيف النصر، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الأربعاء، سيغيب الظهير الأيسر الدولي ياسر الشهراني، عن فريقه الهلالي أمام قلعة العالمي؛ بسبب الإصابة.

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الصحيفة كشفت عن أن الشهراني البالغ من العمر 31 سنة، يحتاج إلى مزيد من التأهيل والعلاج؛ قبل العودة للمشاركة في مباريات الهلال، مجددًا.

جدير بالذكر أن الهلال، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 38 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر "الوصيف".

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