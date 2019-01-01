غياب أرنولد عن مباراة ليفربول وجينك

الظهير الأيمن للريدز لن يتواجد في مباراة الغد

فيسبوك تويتر بلال محمد

خرج أليكساندر أرنولد، الظهير الأيمن لنادي ليفربول من قائمة فريقه التي ستسافر لمواجهة جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يلعب ليفربول أمام جينك، مساء غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة الأوروبية.

ويعاني أرنولد من فيروس، جعله يغيب عن قائمة فريقه التي سافرت إلى بلجيكا لخوض المباراة.

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ويحتل ليفربول المركز الثاني في مجموعته رصيد ثلاث نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة عن ريد بول سالزبورج صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر نابولي المجموعة بأربع نقاط، ويتذيل جينك الترتيب بنقطة وحيدة.

وتمكن أرنولد صاحب الـ 21 عاماً، هذا الموسم من تسجيل هدفاً وصناعة هدفين في تسع مباريات بالدوري الإنجليزي، بينما لم يسجل أو يصنع في دوري أبطال أوروبا.