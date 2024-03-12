غيابه قد يطول .. مصائب الاتحاد تتواصل أمام الهلال بسبب فابينيو

ضربة قوية لنادي الاتحاد أمام الهلال..

لا تزال "المصائب" تتوالى على نادي الاتحاد السعودي؛ وهذه المرة في مباراته أمام عملاق الرياض الهلال، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2023-2024.

الاتحاد يستضيف الهلال حاليًا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا؛ بعد أن خسر بهدفين مقابل لا شيء "ذهابًا"، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض.

وفي الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.. سقط النجم البرازيلي فابينيو، متوسط ميدان العميد الاتحادي، على أرضية الملعب، متأثرًا بالإصابة.

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فابينيو تعرض للإصابة؛ بعد قيام قائد الزعيم الهلالي سلمان الفرج بـ"مراوغته"؛ حيث حاول النجم البرازيلي، التحامل على نفسه واستكمال اللعب؛ إلا أنه لم يستطع ذلك، ليتم استبداله في الدقيقة 15.

وعن ذلك يقول الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب: "تعرض فابينيو، لإصابة في عضلة الفخذ الأمامية، بعد استطالة عالية على العضلة؛ وهذا قد يسبب تمزق عضلي".

الشهراني كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن غياب فابينيو في أفضل الأحوال، قد يتراوح بين 10 إلى 14 يومًا؛ ولكنه قد يمتد إلى شهر أو شهر ونصف، في حال ثبت أن الإصابة عبارة عن تمزق.

جدير بالذكر أن فابينيو، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول.