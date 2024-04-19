رغم غيابه .. كريستيانو رونالدو يتفاعل مع فوز النصر على الفيحاء بـ"رسالة سريعة"

رسالة كريستيانو رونالدو إلى النصر..

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بمجرد انتهاء مباراة النصر والفيحاء، حرص الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، على توجيه رسالة إلى زملائه في قلعة العالمي.

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رونالدو غاب عن النصر، في المباراة التي انتهت بالفوز (3-1) على الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ونشر رونالدو، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، لاحتفال نجوم العالمي، بأحد الأهداف في مرمى الفيحاء؛ معلقًا عليها: "أحسنت يا فريق".

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وغاب الأسطورة البرتغالية عن مواجهة الفيحاء؛ بسبب الإيقاف؛ بعد طرده أمام الهلال، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023-2024.

وينتظر كريستيانو رونالدو، قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لمعرفة مصير إيقافه مباراة أخرى، أو العودة أمام الخليج، في الجولة 29 من مسابقة الدوري.

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