بعد غيابه الغامض .. تطور جديد عن كريم بنزيما داخل الاتحاد!

ماذا حدث مع كريم بنزيما بعد غيابه الغامض عن التدريبات؟!

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عاشت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، ساعات من الرعب؛ بسبب المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، وذلك قبل يومين من مواجهة الأخدود "المرتقبة".

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الاتحاد يحل ضيفًا على الأخدود، مساء يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وصباح اليوم الثلاثاء، نشرت صحيفة "الرياضية"، خبرًا يفيد بـ"غياب" بنزيما، عن تدريبات العميد الاتحادي، دون معرفة السبب الحقيقي لذلك، وهل هو بإذن مسبق أم لا.

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لكن.. الإعلامي الرياضي علاء سعيد، المقرب من البيت الاتحادي، طمأن جماهير الفريق الأول لكرة القدم، بشأن المهاجم الفرنسي الكبير.

سعيد أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تواجد كريم بنزيما، في مقر نادي الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء؛ للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم "الجماعية".

وكانت جماهير العميد، قد شعرت بالخوف من تعرض بنزيما لـ"الإصابة"، أو تجدد خلافاته المزعومة مع البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول.

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