غيابات لأسابيع .. النصر يعلن عن إصابة لاعبيه وعلى رأسهم تاليسكا

ضربة موجعة لنادي النصر...

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كشف نادي النصر، عن إصابة عدد من لاعبي الفريق، ومدة غيابهم عن الملاعب، والتي قد تمتد إلى أسابيع في بعض الحالات.

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وسيعاني الخط الخلفي للنصر، في الفترة القادمة بسبب غياب الثنائي، عبد الله مادو، وعلي لاجامي، بينما سيتأثر الشق الهجومي بعد إصابة تاليسكا القوية.

وبحسب البيان الذي نشره العالمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" فإن عبد الله مادو مدافع الفريق، يعاني من إصابة في العضلة الخلفية وسيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى أربع أسابيع.

وأشارت الفحوصات الطبية إصابة تاليسكا، في العضلة الأمامية والتي سيحتاج لها اللاعب إلى راحة وعلاج لمدة تصل إلى أسبوعين.

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بينما يعاني سيكو فوفانا، من آلالام في منطقة الصفاق، ولكن سيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات لتحديد شدة إصابته ومدة غيابه، بينما تم تحديد إصابة علي لاجامي بتجمع دموي في أسفل القدم، ويخضع اللاعب لمتابعة يومية لتحديد حالته، ومن المتوقع عودته للملاعب قريبًا.

ويستعد النصر، لمواجهة الفتح مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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