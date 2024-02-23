غيابات بالجملة .. والشباب يهدد بـ"اللجوء" إلى القضاء بسبب أزمة ديربي النصر

تطورات مثيرة عن ديربي الشباب والنصر المرتقب..

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يترقب الشارع الرياضي السعودي، ديربي الرياض بين الشباب وضيفه النصر، المقرر مساء يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الشباب "صاحب الأرض" يدخل الديربي؛ وهو في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، بينما يحتل النصر "الوصافة" بـ49 نقطة.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، غياب 7 نجوم عن الفريقين، في ديربي الرياض المرتقب.

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العصيمي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن غياب ثنائي حراسة المرمى دافيد أوسبينا وراغد النجار، بالإضافة إلى الظهير الأيمن سلطان الغنام والجناح الهجومي عبد الرحمن غريب عن النصر، في الوقت الذي تأكد فيه غياب البلجيكي يانيك كاراسكو والبرازيلي فيتينهو، إلى جانب هتان باهبري، عن الليث الشبابي.

وعلى جانب آخر.. هدد نادي الشباب، بـ"اللجوء" إلى الجهات القضائية المختصة، ضد بعض المنصات الإلكترونية؛ بسبب تذاكر الديربي أمام النصر.

وأشار الشباب في بيان رسمي، إلى قيام بعض المنصات الإلكترونية، بتسويق وبيع تذاكر الديربي، بشكل مخالف للقوانين؛ قائلًا: "سنتخذ الإجراءات اللازمة؛ للحفاظ على حقوق النادي ومكتساباته".

وحذر مسؤولو نادي الشباب، جميع الجماهير الراغبة في الحضور إلى الملعب لمشاهدة الديربي أمام قلعة العالمي، من التعامل مع هذه المنصات المخالفة.

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