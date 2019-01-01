غيابات الأهلي تضع جروس في مأزق خلال فترة التوقف الدولي

إلغاء فكرة المعسكر الخارجي القصير خلال فترة توقف منافسات الدوري السعودي

وجد المدير الفني السويسري كريستيان جروس مدرب النادي الأهلي السعودي نفسه في موقف لا يُحسد عليه بسبب الكثير من الغيابات عن الفريق خلال فترة التوقف الدولي.

الراقي يغيب عنه 16 لاعبًا بسبب استدعاءات للمنتخب السعودي الأول الذي اختار ثلاثة لاعبين للانضمام إلى صفوفه، وهم محمد العويس حارس المرمى وعبد الفتاح عسيري لاعب خط الوسط الدولي وزميله محمد خبراني مدافع الفريق والمنتخب السعودي الأولمبي.

بجانب اللاعبين الأجانب المنضمين لمنتخباتهم، وهم السوري عمر السومة والجزائري يوسف بلايلي والبوسني الفيس ستاريش ومهاجم الرأس الأخضر ديجانيني تفاريس الذي تم استدعاؤه مؤخرا للقائمة النهائية لمواجهتي الكاميرون وموزمبيق.

وبسبب هذه الغيابات قد يكون قرار جروس هو إلغاء فكرة المعسكر الخارجي القصير خلال فترة توقف منافسات الدوري السعودي.

الشباب السعودي يكشف حقيقة رحيل جمال بلعمري

يُذكر أن الجهاز الفني للنادي الأهلي قرر أول أمس منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة من التدريبات لمدة 4 أيام، على أن ينتظم اللاعبون مرة أخرى في التدريبات الجماعية يوم الأحد القادم.