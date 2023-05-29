غوريلا ميتة .. والد نجم يوفنتوس يودع ليدز يونايتد بفيديو غريب!

والد وستون مكيني نشر مقطع فيديو غريب لتوديع ليدز يونايتد..

قام والد الأمريكي وستون مكيني لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي المعار إلى ليدز يونايتد الإنجليزي حتى نهاية الموسم، بنشر مقطع فيديو غريب بعد نهاية رحلة نجله في ملعب "إيلاند رود".

مكيني خاض آخر مباراة له مع ليدز يونايتد في الجولة الختامية لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي أمام توتنهام، لكن الخسارة أمام "سبيرز" بنتيجة 4-1 أكدت هبوط ليدز يونايتد إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

والد مكيني نشر رسالة غريبة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تضمنت فيديو يحيي ذكرى الغوريلا هارامبي التي انتشرت وفاتها في حديقة حيوان سينسيناتي في عام 2016.

وكتب جون ماكيني تعليقًا على الفيديو: "كل التوفيق لنادي ليدز! لأولئك الذين دعموا وستون في بيئة عدائية، لكم احترامي! لأولئك الذين فشلوا في تذكر أنها رياضة جماعية، عليكم العيش للقتال في يوم آخر".

اختيار والد مكيني لتضمين فيديو الغوريلا هارامبي في تغريدته، إذا كان يقصد ذلك من الأساس، ليس واضحًا حتى الآن، لكن المؤكد هو أن وستون سيرغب في المضي قدمًا بعد عدم قدرته على مساعدة ليدز يونايتد في تفادي الهبوط.

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا شارك في 19 مباراة في الدوري الإنجليزي مع ليدز يونايتد بعد انتقاله على سبيل الإعارة من يوفنتوس في يناير الماضي.

وسيعود لاعب وسط المنتخب الأمريكي الآن إلى إيطاليا، ولكن قد يسعى إلى الخروج بشكل دائم من يوفنتوس بحثًا عن المشاركة بشكل منتظم في فريق جديد.