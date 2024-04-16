عدالة السماء أم زيادة الأضرار؟ .. تأجيل قمة الأهلي والهلال في دوري روشن

قمة العين والهلال في دوري الأبطال أجلت لـ24 ساعة

SHAHID

أثار قرار الاتحاد الآسيوي تأجيل مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين العين والهلال في الإمارات، المقررة مساء اليوم الثلاثاء، إلى يوم غدٍ الأربعاء جدلًا في الإعلام والشارع الكروي السعودي حول إمكانية تأثير ذلك القرار على موعد مواجهة الزعيم أمام الأهلي في دوري روشن والمقررة يوم الجمعة القادم.

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الهلال كان قد تقدم بطلب بالفعل إلى لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين لتأجيل مواجهة الأهلي في جدة، نظرًا لوقوعها بين مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين، لكن طلبه قوبل بالرفض.

مصادر صحفية متعددة أبرزها صحيفة الشرق الأوسط أفادت أن لجنة المسابقات بدأت بحث تأجيل قمة جدة لمدة 24 ساعة بعد القرار الآسيوي، وهو ما وصف من بعض جمهور الهلال بأنه "عدالة السماء"، فيما وصف من البعض الآخر بأنه "زيادة في الأضرار".

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المجموعة الأولى رأت أن سوء الأحوال الجوية الذي أدى لتأجيل مواجهة العين أجبر لجنة المسابقات على تأجيل المواجهة المحلية وهو ما طالب به الزعيم منذ البداية، فيما المجموعة الثانية رأت أن إقامة مواجهة الأهلي يوم السبت يعني تقليل عدد أيام استعداد الفريق لمباراة الإياب أمام العين مما سيزيد من الإضرار.

يُشار إلى أن لوائح دوري روشن تنص على منح أي فريق يومين من الراحة قبل وبعد أي مباراة خارجية له، وقد أوضح البعض أن الفارق بين المواجهة القارية والمحلية يصل إلى 50 ساعة مما قد لا يستدعي التأجيل!

القرار النهائي من المتوقع أن يصدر خلال الساعات القليلة القادمة أو بحد أقصى يوم غدٍ الأربعاء بعد تأكد إقامة اللقاء الآسيوي، خاصة أن المصادر تتحدث عن انتظار الاتحاد القاري لظهر الغد لمتابعة الحالة الجوية في الإمارات ومن ثم تأكيد موعد إقامة اللقاء.

SHAHID