غموض موقف مروان دا كوستا من قيادة دفاع الاتحاد أمام الأهلي

الأهلي يستقبل الاتحاد الخميس المُقبل ضمن قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين

يُحيط الغموض حول مشاركة اللاعب الدولي المغربي مروان دا كوستا مدافع نادي الاتحاد أمام نادي الأهلي السعودي ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المنتظر أن تحسم الفحوصات الطبية التي سيجريها اللاعب اليوم موقفه من الإصابة وإمكانية مشاركة في ديربي جدة.

الأهلي يستقبل الاتحاد الخميس المُقبل ضمن قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة "الجوهرة المشعة".

وكان دا كوستا قد صرح الأسبوع الماضي كاشفًا عن سبب الاصابة وقال : "الصيف الماضي كنت أحتاج لراحة أطول نظرًا لوجود آلام في موضع الإصابة، وبعد عدة مباريات وتمارين في هذا الموسم، ما زلت أشعر بالإصابة، وعدت لأن المدرب طلب مني العودة مبكرًا للتمرن مع الفريق".

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وأنهى المدافع المغربي : "لم أكن ألعب جيدًا في بداية هذا الموسم، لأني كنت أعاني بسبب الإصابة، والآن أنا أفضل ولكني ما زلت أشعر بالألم، ووضعي يتحسن".