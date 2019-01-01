غموض موقف محمد كنو من المشاركة في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

حاجته لبرنامج علاجي يتراوح بين شهر إلى شهر ونصف

ماجد جزر

قالت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي أن الجهاز الطبي بالفريق يعمل بكل قوة من أجل تجهيز اللاعب محمد كنو لمواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام نادي أوراوا الياباني.

ويحل أوراوا ضيفًا على الهلال يوم 9 نوفمبر القادم، على ملعب محيط الرعب، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 من الشهر ذاته في اليابان.

وأكدت التقارير أن كنو قد لن يتمكن من المشاركة في مباراة الذهاب، وقد تكون الفرصة كبيرة للمشاركة في الإياب.

وبينت الفحوص الطبية التي خضع لها كنو مطلع الشهر الحالي في برشلونة الإسبانية حاجته لبرنامج علاجي يتراوح بين شهر إلى شهر ونصف.

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يُذكر أن كنو كان قد تعرض للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على مضيفه السد القطري 4-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في الدوحة.