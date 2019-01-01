غموض مصير الروماني سوموديكا مع الشباب السعودي

يمتد عقد سوموديكا، مع الشباب لموسمين مضى منهما موسم واحد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية عن غموض موقف المدير الفني ماريوس سوموديكا مدرب نادي الشباب السعودي مع فريقه قبل خوض المباراة الأخيرة أمام الشباب السعودي.

ورفض الرماني سوموديكا، الحديث عن مستقبله موضحًا أنه يصب كامل تفكيره في الكيفية التي ستضمن لكتيبته تخطي الاختبار الأخير أمام الهلال.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يعقد اجتماعًا مع إدارة النادي لوضع النقاط على الحروف سواء بتجديد الثقة فيه برفقة طاقمه، أو المغادرة صوب وجهة أخرى.

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ويمتد عقد سوموديكا، مع الشباب لموسمين مضى منهما موسم واحد، ويتبقى له موسم مع الفريق الشبابي.

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وتشير التقارير إلى وجود 150 ألف يورو كشرط جزائي حال رغبة الإدارة في فسخ التعاقد الذي يربطها بالمدرب الروماني.

ويخوض "الليث الأبيض" مباراة أخيرة خلال الموسم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة مهمة أمام الهلال.