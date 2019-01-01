غموض مصير الروماني سوموديكا مع الشباب السعودي
ماجد جزر فيسبوك تويتر
كشفت تقارير صحفية عن غموض موقف المدير الفني ماريوس سوموديكا مدرب نادي الشباب السعودي مع فريقه قبل خوض المباراة الأخيرة أمام الشباب السعودي.
ورفض الرماني سوموديكا، الحديث عن مستقبله موضحًا أنه يصب كامل تفكيره في الكيفية التي ستضمن لكتيبته تخطي الاختبار الأخير أمام الهلال.
وأشار إلى أنه من المنتظر أن يعقد اجتماعًا مع إدارة النادي لوضع النقاط على الحروف سواء بتجديد الثقة فيه برفقة طاقمه، أو المغادرة صوب وجهة أخرى.
مباراة الحسم! 🏆— موقع قول السعودي (@GoalSA) May 15, 2019
ما الذي تقوله الأرقام قبل مواجهة النصر × الباطن غدًا؟ 📊 pic.twitter.com/yiud7zvN70
ويمتد عقد سوموديكا، مع الشباب لموسمين مضى منهما موسم واحد، ويتبقى له موسم مع الفريق الشبابي.
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وتشير التقارير إلى وجود 150 ألف يورو كشرط جزائي حال رغبة الإدارة في فسخ التعاقد الذي يربطها بالمدرب الروماني.
ويخوض "الليث الأبيض" مباراة أخيرة خلال الموسم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة مهمة أمام الهلال.