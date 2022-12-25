غموض حول موعد عودة ميسي إلى باريس المرتقبة

ميسي يغيب عن باريس سان جيرمان للاحتفال بالمونديال.

مر أسبوع على تتويج ليونيل ميسي ببطولة كأس العالم 2022 بقطر مع منتخب الأرجنتين على حساب فرنسا ولا يزال قائد المنتخب الأرجنتيني، يستمتع بفترة راحته في بلاده.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية ، لم يتم تحديد موعد عودة ميسي إلى باريس سان جيرمان.

ميسي ليس مرتبط بموعد للعودة إلى البلاد الذي هزمها في النهائي، بعد مرور أسبوع من فوزه بلقب بطل العالم مع منتخب الألبيسيليستي حيث يستمتع المهاجم البالغ من العمر 35 عامًا بانتصاره مع عائلته في روزاريو، ولقد أمضى مع أسرته عطلة عيد الميلاد في نهاية هذا الأسبوع.

ومنح كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان لاعبي فريقه عشرة أيام إجازة من آخر مباراة لعبوها كأس العالم، بينما قرر بعض اللاعبون العودة إلى التدريبات دون راحة مثل كيليان مبابي وأشرف حكيمي.

وأشار التقرير الفرنسي إلى أنه لم يتم تحديد موعد عودة ميسي، ما يعني أنه سيغيب عن مواجهة باريس القادمة في الدوري الفرنسي ضد ستراسبورج، ومع عودته بعد بداية السنة الجديدة قد يكون أول ظهور له ضد أنجيه يوم 11 يناير، ما يعني أنه سيغيب عن مواجهة نيس في الدوري، وشاتورو في كأس فرنسا.