غموض حول مستقبله .. نجم النصر يُحبط فريقه السابق

هل سيرحل نجم النصر خلال الشتوية الحالية؟

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يبحث نادي النصر خلال الوقت الحالي عن حسم قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك في ظل تردد أسماء بعض اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

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وكشف الإعلامي الكولومبي بيبا سييرا عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن دافيد أوسبينا حارس مرمى النصر، رفض عرضًا من ناديه السابق أتلتيكو ناسيونال، من أجل ضمه.

وأضاف سييرا أنه على الرغم من المفاوضات والمحاولات المكثفة خلال الفترة الماضية، إلا أن الطرفين لم يصلا إلى اتفاق، ولكن تبقى العلاقة بينهما تظل جيدة.

وبعدما رفض أوسبينا العودة إلى فريقه القديم أتلتيكو ناسيونال، أصبح مستقبله في غموض كبير، خاصة بعدما أكد الإعلامي علي العنزي على أن النصر لن يقوم بقيده في قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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يُذكر أن بعض التقارير الصحفية، أكدت على أن أوسبينا يبحث للعودة مرة أخرى إلى أوروبا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما تعافى تمامًا من الإصابة التي كان يعاني منها بكسر في مرفق اليد.

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