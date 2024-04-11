في غفلة من الهلال.. الأهلي يجهز سلاحه الفتاك قبل الكلاسيكو

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يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي، تحضيراته قبل مباراة القمة أمام الهلال، والتي ينتظرها عشاق الكرة السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة، في 19 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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ويدخل الأهلي المباراة بآمال الثأر من هزيمة مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، في مواجهة الهلال، الذي يسعى لمواصلة رحلته مع رقمه القياسي العالمي، بعد تحقيق 33 انتصارًا متتاليًا، في جميع المسابقات.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه، سيجري اختبارات طبية خلال الأسبوع المقبل، من أجل الكشف عن مدى إمكانية لحاقه بمباراة الكلاسيكو أمام الهلال.

وبعد مشاركته في فوز الأهلي على الاتحاد في قمة الجولة 26، بهدف دون مقابل، غاب الإيفواري كيسيه عن لقاء الوحدة، في الجولة 27، إثر معاناته من الإصابة بتمزق عضلي، علمًا بأن اللقاء انتهى بالتعادل (1-1).

وبناءً على رغبة مشتركة بين الجهازين الفني والطبي بالأهلي، تقرر منح كيسيه فترة راحة إضافية عن باقي اللاعبين، قبل البدء في جلسة علاجية مكثفة في عيادة النادي، مطلع الأسبوع المقبل، سعيًا نحو اللحاق بمباراة الكلاسيكو.

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ويجري الأهلي، صاحب المركز الثالث في دوري روشن السعودي، بفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر، تحضيراته الميدانية، في ظل انشغال الهلال بمباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، التي تقام على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

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