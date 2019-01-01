غطاس أم بطل - المهاجمون على محمد صلاح وقادة جبهة الدفاع عنه

انتقادات عديدة طالت النجم المصري محمد صلاح في الفترة الأخيرة بأنه يدعي السقوط ويمثل ويغطس في منطقة الجزاء من أجل الحصول على مخالفات يسجل منها أهدافًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تلقى النجم المصري محمد صلاح العديد من الانتقادات في الفترة الماضية بعد أن تسبب في حصول فريقه ليفربول على العديد من النقاط بعد الحصول على ركلات جزاء هذا الموسم بالدوري الإنجليزي.

جاء هذا ليتزامن معه موجهة أخرى من الدفاع عن هداف الدوري الإنجليزي تبرر ركلات الجزاء التي يحصل عليها وسهولة سقوطه في بعض الأحيان.

في الأسطر المقبلة سنحاول أن نرصد أبرز ردود الفعل في الفترة الماضية على محمد صلاح ومن يتخذ جانب الانتقاد له ومن في المقابل يقود جبهة الدفاع عنه:

جاري نيفيل – ممثل مسارح

نجم مانشستر يونايتد المعتزل جاري نيفيل اتخذ جانب الانتقادات حيث كانت البداية من ركلة الجزاء التي حصل عليها النجم المصري في مواجهة كريستال بالاس.

وقال نيفيل وقتها: "صلاح قام بالتمثيل لكن ساخو أخطأ لأنه سمح له بذلك، ما قام به كأنه يقول له أسقط لكي تحصل على ركلة جزاء".

وأضاف: "صلاح لم يتم لمسه مع ذلك حصل على المخالفة، هذا موجود في كل نادي وهناك من يسقط من أبسط شيء".

مارك كلاتنبرج يكشف الخدعة

الحكم الإنجليزي السابق يؤكد أنه كشف خدعة محمد صلاح ويستطيع في الوقت الحالي أن يعرف متى يتعرض صلاح للضرب فعلًا ومتى يقوم بالتمثيل.

كلاتنبرج قال: "عندما يسقط محمد صلاح للتمثيل بحثًا عن ركلة جزاء يقوم برفع يداه في الهواء، وعادة عندما يسقط حقًا يجب أن يسقط على يده ليمتص الصدمة".

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وأضاف: "لحين تقديم تقنية الفيديو في الملاعب يجب أن ينال أي لاعب يقوم بالتمثيل بطاقة صفراء على الفور".

مارك هالسي – قلق على صلاح

الحكم الإنجليزي مارك هالسي أعرب عن قلقه بشأن محمد صلاح وقدرة الحكام على منحه حقه بعد كل تلك السقطات منه.

هيلسي قال: "أخشى أن يستمر صلاح في محاولاته فينال سمعة بأنه كثير التمثيل والغطس ويبدأ الحكام في رفض منحه الأخطاء التي قد تكون صحيحة".

وأضاف: "لا يوجد حكم يحب أن يتعرض للخداع، لا يهم من هو اللاعب سواء كان صلاح أو كين أو جايمي فاردي، يجب أن نحارب التمثيل".

جون ألدريج – لا تكن مثل سواريز

نجم فريق ليفربول السابق جون ألدريج حذر محمد صلاح من الحصول على السمعة التي عانى منها سواريز من قبله.

ألدريج قال عن ركلة جزاء كريستال بالاس: "ساخو لم يتدخل عليه بشكل قوي وسقوطه أرضًا ليس بالأمر الجديد، فالكثيرون يقومون بذلك بالوقت الحالي".

وأضاف: "عليه أن يكون أكثر حذرًا فالجميع يترقب ما الذي سيقوم به، عليه ألا يتبع خطى لويس سواريز في ذلك الأمر، وقد يتعرض لعقوبات في المستقبل من الحكام".

شيرر – عليك الخجل من نفسك

الان شيرر أسطورة فريق نيوكاسل السابق هاجم محمد صلاح بضراوة وأكد أنه يرفض تمامًا ما يقوم به اللاعب المصري مؤخرًا.

شيرر أكد أنه على صلاح أن يخجل من نفسه وأن يتوقف فورًا عن السقوط أرضًا كلما تعرض للمس داخل منطقة الجزاء.

وقال شيرر: "صلاح نجا بفعلته من قبل أمام نيوكاسل وبمجرد أن يتعرض للاحتكاك يسقط على الأرض، هذا تمثيل لا يحب أحد أن يشاهده، وعليه أن يخجل من نفسه".

كريس سوتون – سيكلف ليفربول اللقب

نجم فريق تشيلسي المعتزل كريس سوتون حذر محمد صلاح أن مصير لقب الدوري الإنجليزي متوقف في الأساس على مشاركته مع ليفربول.

وقال سوتون في كل مرة يغطس فيها، فإنه يخاطر بخسارة ليفربول لقب الدوري الإنجليزي، لقد كان تعثره ضد بالاس هو المرة الثانية التي يغوص فيها صلاح خلال هذا الشهر".

وأضاف: " إذا استمر بالغوص، فإنه يخاطر بالتعرض للإيقاف لمباراتين، ليفربول فقط يحتاج لتعثرين لكي يعيد مانشستر سيتي إلى الصدارة".

روبي فاولر – قائد جبهة الدفاع

أسطورة ليفربول لم يتوانى في دفاعه عن نجم الفريق الحالي وأكد في مقال صحفي الأسبوع الماضي أن صلاح يتعرض لذلك بسبب أصله الغير إنجليزي.

فاولر رأى أن كل من هاري كين ومن قبله ديفيد بيكهام ومايكل أوين قاموا بالأمر مثله ولم يتعرض أيًا منهم لذلك النوع من الانتقادات.

كما برر فاولر سقوط صلاح المتكرر بأنه عليه أن يلفت نظر الحكم للضرب الذي يتعرض له والا لن يحصل على ما يستحقه من مخالفات.

كلوب – هل ننتظر الدماء؟

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول دافع عن محمد صلاح بشكل مستميت بعد ركلة الجزاء أمام نيوكاسل وأكد أن لاعبه المصري لا يقوم بالغطس.

كلوب قال: "الخبير التحكيمي ديرموت جالاجر، قال إن ذراع مدافع نيوكاسل اصطدم بمحمد صلاح، هل نحتاج أن نشاهد الدماء لكي تحتسب ضربة الجزاء؟ لا أعتقد ذلك”.

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وأضاف: "في تلك اللحظة لو لم تقم بلمس محمد صلاح، وجعلته يأخذ خطوة إضافية، سوف يسدد الكرة، ونحن نعلم كم هو بارع في ذلك، لم أشاهد ما حدث بينه وبين سوكراتيس مدافع أرسنال، لكن الحكم كان قريبًا من الواقعة، ونحن لا نمتلك لاعبون يلقوا بأنفسهم، وما فعله صلاح لم يكن غطسًا".

روبرتسون – ليس هذا النوع من اللاعبين

أندرو روبرتسون نجم فريق ليفربول وزميل محمد صلاح أكد أن النجم المصري لا يعد واحدًا من هذا النوع من اللاعبين.

روبرتسون قال: " في كل مرة يحدث ذلك، نعود ويرى الجميع الفيديو ويتأكد أن قرار الحكم كان صحيحًا واللاعب لم يدعِ السقوط".

هندرسون – القائد يتحدث

قائد فريق ليفربول لم ينفي بشكل قاطع قيام محمد صلاح بالغطس أو التمثيل، لكنه دفاع عنه ضد الانتقادات الكثيفة التي يتعرض لها.

هندرسون قال: " صلاح مثل سواريز. لديه هذه العقلية القوية، إذا حاولوا الضغط عليه، فقط سيجعلونه أفضل وكلما زاد الواقفون ضده، سيزيد إصراره ليثبت أنهم على خطأ".