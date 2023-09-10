غطوه بأكياس القمامة .. شقيق ألفيش يهاجم المعتدين على تمثاله

موجة غضب من الجماهير ضد داني ألفيش.

تتراكم الضغوطات على داني ألفيش الظهير الدولي البرازيلي بعد دخوله السجن المؤقت بناءً على اتهام شابة تبلغ من العمر 23 عامًا بالاعتداء الجنسي عليها ليلاً في 30 ديسمبر الماضي في حمام ملهى سوتون في برشلونة.

وبعد وقت قصير من انتشار الخبر، قررت زوجته، جوانا سانز، وضع نهاية لعلاقتها مع اللاعب، ويبدو الآن أن مشجعيه أيضًا تخلوا عنه.

وبحسب ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإنه تم تخريب تمثال يُكرم فيه اللاعب في مدينة جوازيرو البرازيلية في ولاية باهيا في بداية هذا الأسبوع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

التمثال الذي تم صنعه لتكريم ألفيش في مسقط رأسه تم تدنيسه، حيث تمت تغطية رأسه بكيس من القمامة وتجليده أيضًا بشريط لاصق.

وعبّر ني ألفيش، شقيق اللاعب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن أسفه قائلًا: "جئت فقط هنا لأذكركم أن شقيقي في انتظار المحاكمة، لكن السؤال هنا هو: وإذا ثبت براءته؟ وإذا تمت تبرئته؟ كيف سنتصرف؟"