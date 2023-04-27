فيديو | غضب مسؤولي الشباب .. جمهور الاتحاد يسبب أزمة في القمة داخل الجوهرة المشعة

الاتحاد يستضيف الشباب حاليًا في الجوهرة المشعة، لكن الضيوف غاضبون!

shahid

حالة غضب انتابت خليف الهويشان؛ الرئيس التنفيذي لنادي الشباب السعودي، وطلال آل الشيخ؛ المدير التنفيذي للنادي، بعد الاجتماع الخاصة بالقمة الجارية حاليًا أمام الاتحاد.

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الليث الأبيض يحل ضيفًا على العميد حاليًا، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في ضمة الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

ووفقًا لعمار باحكيم؛ مراسل قنوات "SSC" فإنه تم عقد عصر اليوم الخميس، اجتماع بين ممثلي إداراتي الاتحاد والشباب، في حضور مسؤولي وزارة الرياضة ورابطة دوري المحترفين، لكنه انتهى بغضب ممثلي الليوث.

وجاء الغضب إثر غلق المنصة الخاصة ببيع تذاكر الشباب، بينما كان المبرر من المسؤولين هو بيع كل جزء المدرجات على حدى، تحسبًا لطلب الشبابيين لأماكن خاصة مجاورة لجلوس رابطة النادي أو أي من المجموعات.

بينما كان المبرر الثاني لغضب الشبابيين، هو سيطرة جمهور الاتحاد على المدرجات خلف دكة بدلاء الليوث، بينما كان من المقرر أن تكون هذه المدرجات مقسمة بنسبة 70% للضيوف و30% لأصحاب الأرض، وهنا أعرب مسؤولو النادي العاصمي عن قلقهم من أي أعمال شغب من قبل جمهور العميد من شأنها أن تصيب أي من لاعبي الليث الأبيض الموجودين على الدكة.

جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، فيما يحل الشباب في المركز الثالث بـ50 نقطة، مع بقاء سبع جولات فقط على نهاية الموسم.

Shahid