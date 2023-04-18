غضب مبرر؟ رافينيا يحطم جهود تشافي في خلق أجواء عائلية في برشلونة!

البرازيلي لا يعكس الصورة التي يريدها تشافي في برشلونة..

مرة أخرى، أظهر البرازيلي رافينيا غضبًا علنيًا ضد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، عندما قرر مدرب "البلوجرانا" إخراجه من مواجهة خيتافي في الجولة 29 من الدوري الإسباني 2022-23.

حاول مدرب برشلونة عدم إضافة المزيد من الوقود إلى النار عندما سُئل في المؤتمر الصحفي بعد المباراة عن رده على موقف رافينيا وقال: "لقد أبلغت اللاعبين أن عليك أن تغضب أولًا من نفسك ثم من المدرب، ليس لدي أي مشاكل".

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن المشكلة مع البرازيلي أن الأمر أصبح متكررًا، وأن موقفه يتعارض مع فكرة "العائلة" التي يريد تشافي أن يغرسها في لاعبي فريقه، وأن يبحثوا بشكل أساسي عن المجموعة على حساب الفرد.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يُظهر فيها رافينيا الغضب عن استبداله، حيث قام عند استبداله ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي بالشكوى، وركل ثلاجة المشروبات وضرب المقعد بيده.

في ذلك اليوم قال رافينيا إن هذا لن يحدث مرة أخرى ولم يمتثل، بالإضافة إلى ذلك، أدت ركلة إلى الثلاجة إلى تعرضه للإصابة بألم في الركبة ولم يتمكن من البدء في مواجهة قادش في الدوري الإسباني.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى موقف حدث في تدريبات برشلونة في سلسلة من الألعاب القصيرة، عملت رافينيا بحدة لدرجة قيامه بركل بعض زملائه في الفريق عدة مرات، حينها استدعاه تشافي ليحذره من تكرار الأمر مع زملائه، مطالبًا البرازيلي بإظهار هذه الحدة في المباريات، وهو الموقف الذي أغضب البرازيلي بشدة حينها.