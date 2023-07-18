غضب لا يتوقف .. كريستيانو رونالدو يفتح النار على حكم مباراة النصر وسلتا فيجو

النصر تعرض لخسارة ودية مخجلة في البرتغال

فتح كريستيانو رونالدو النار على حكم مباراة فريقه النصر الودية أمام سلتا فيجو مساء أمس في البرتغال، والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بخمسة أهداف نظيفة سجلها جميعًا بعد طرد المدافع السعودي عبد الإله العمري.

الشوط الأول من اللقاء جاء متوازنًا بين الفريقين وأهدر خلاله النصر عدة فرص منها اثنتين عن طريق رونالدو نفسه، فيما انهار الفريق السعودي في الشوط الثاني بعد طرد العمري واستقبل 5 أهداف كاملة.

صاحب الـ38 عامًا، الذي لم تنقطع لحظات غضبه بعد النتائج السلبية في الموسم الماضي، اتهم الحكم بالمسؤولية عن تلك الخسارة، مشيرًا إلى أن البطاقة الحمراء للعمري أفسدت اللقاء وكان يُمكن تفاديها حتى لو كان التدخل عنيفًا كونها مباراة ودية تحضيرية للموسم الجديد.

وأضاف لصحيفة ريكورد البرتغالية "لعبنا جيدًا جدًا في الشوط الأول وسيطرنا على اللقاء وكنا أفضل من سلتا فيجو، الحكم أفسد المباراة بقرار طرد العمري في الشوط الثاني، لقد بالغ في رد فعله وكان يُمكنه الاكتفاء بالبطاقة الصفراء، أعلن أن هناك قوانين ولكنها مجرد مباراة ودية تحضيرية للموسم الجديد".

تابع "ما يبقى لنا هو مستوانا الجيد في الشوط الأول، ما حدث بعد ذلك كان نتيجة النقص العددي وكذلك الإرهاق الذي أصاب بعض اللاعبين، الطرد قتل اللقاء تمامًا، كانت المباراة ستكون أكثر تنافسية لو لم يحدث، كما كان الحال في الشوط الأول".

وأتم النجم البرتغالي تصريحاته بالتأكيد على سعادته مع المدرب الجديد لويس كاسترو، واصفًا فترة الإعداد بأنها إحدى الأجمل خلال مسيرته الكروية ومشددًا على استمتاعه الكبير بها وبالعمل مع الطاقم الفني وزملائه اللاعبين.