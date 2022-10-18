غضب كريستيانو من الخروج؟ تين هاج: لذلك السبب هو رونالدو!

تين هاج يتحدث عن غضب رونالدو

أوضح إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، أنه ليس لديه مشكلة في ردة فعل كريستيانو رونالدو الغاضب من استبداله أمام نيوكاسل.

وكان المدرب الهولندي قد قرر استبدال الدون في الدقيقة 72 لحساب ماركوس راشفورد بعد أن فشل صاروخ ماديرا في تسجيل هدف الفوز للشياطين الحمر.

ولم يستطع رونالدو إخفاء إحباطه عندما تم استبداله، حيث شوهد المهاجم البرتغالي وهو يهز رأسه غاضبًا حينما كان يخرج من أرض الملعب في أولد ترافورد.

ماذا قال تين هاج؟

حاول تين هاج توضيح موقفه من غضب رونالدو وقت الخروج من أرض الملعب، حيث أوضح أنه لا يمانع أن يشعر الدون برغبته في الاستمرار لأن هذا أمر طبيعي لكريستيانو.

حيث قال المدرب الهولندي للصحفيين: "أعتقد أنه لا يوجد أي لاعب يكون سعيدًا عندما يتم استبداله، ولا سيما رونالدو، أفهم ذلك".

وواصل: "طالما تم الأمر بطريقة طبيعية تمامًا، فليس لدي مشكلة في ذلك. إنه بالطبع مقتنع بأنه كان يجب أن يستمر في اللعب وأنه يجب أن يسجل هدفًا. ولهذا السبب هو بتلك الجودة".

ماذا عن القادم بين رونالدو وتين هاج؟

العلاقة بين رونالدو وتين هاج ليست في أفضل صورة منذ بداية الفترة التحضيرية قبل انطلاق الموسم الحالي، ويبدو أن الخلافات لن تنتهي في قادم الأيام.

حيث لا يشارك الدون أساسيًا بصورة منتظمة، ولا يساعد الفريق بالشكل الذي يرضيه، وحتى الآن لم تتحسن العلاقة بينه وبين مدربه.

جدير بالذكر أن رونالدو يستعد رفقة فريقه مانشستر يونايتد لمواجهة نادي توتنهام يوم الأربعاء على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.