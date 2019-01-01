غضب في معسكر إنجلترا من ساوثجيت وجوميز يظهر بكدمة في وجهه

حالة من الغضب تسيطر على نجوم منتخب إنجلترا بسبب حرمان سترلينج من مباراة مونتينيجرو المقبلة.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن حالة من الغضب تسيطر على نجوم المنتخب بعد استبعاد اللاعب رحيم سترلينج من مباراة مونتينجرو القادمة في تصفيات كأس أمم أوروبا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" والتي أكدت أن أغلب نجوم المنتخب الإنجليزي يرون أن رد فعل المدير الفني جاريث ساوثجيت كان مبالغًا فيه.

وذكرت الصحيفة أن سبب الغضب الأساسي هو خروج ساوثجيت للحديث عن الأمر بشكل علني وعدم معالجة الأمر داخليًا بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام.

وظهر اللاعب جو جوميز نفسه في التدريبات وهو يعاني من كدمة على الوجه مما يبدو وأنها أثر المشاجرة التي وقع فيها مع رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي.

وكان ساوثجيت قد قرر أن يستبعد سترلينج من المباراة القادمة بسبب تلك المشاجرة مع جو جوميز لاعب ليفربول بعد مباراة مانشستر سيتي الأخيرة أمامهم.

وخرج سترلينج في تصريحات صحفية أكد خلالها أن الأمور انتهت وأنه تقبل القرار الذي أخذه المدير الفني للفريق، مشددًا على دعم المنتخب في اللقاء القادم.

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي سيواجه نظيره مونتينيجرو يوم الخميس في الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية، وسيحل ضيفًا على نظيره كوسوفو.