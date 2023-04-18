بعد غضب جمهور الهلال .. علي البليهي يساند محمد جحفلي قبل ديربي النصر

زهيرة عادل
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Mohammed Jahfali - hilal 2023Al Hilal Twitter
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محمد جحفلي يظهر أمام النصر في ظل إصابة علي البليهي، لكن الجمهور غاضب

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فاجأ الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال، جمهور ناديه بالدفع بالمدافع محمد جحفلي أساسيًا في ديربي النصر الليلة، وسط علامات استفهام كثيرة من الجماهير.

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الزعيم يستضيف العالمي اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الرياض، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

واضطر الأرجنتيني للاعتماد على جحفلي في قلب الدفاع لتعويض غياب المصاب علي البليهي، لكن الجمهور يرغب في إشراك خليفة الدوسري، في ظل ظهوره الجيد في المباريات الأخيرة.

وتصدر اسم "جحفلي" المواضيع الأكثر تداولًا في المملكة حاليًا، وحمل الوسم اعتراضات الهلاليين معربين عن قلقهم من الدفع به.

لكن البليهي دعم زميله بطريقة غير مباشرة، إذ نشر صورتهما سويًا عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، في إشارة لثقته بقيامه بدوره على أكمل وجه.

جدير بالذكر أن الزعيم يدخل المباراة محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، فيما يحل العالمي ثانيًا بـ53 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط.

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