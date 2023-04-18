بعد غضب جمهور الهلال .. علي البليهي يساند محمد جحفلي قبل ديربي النصر

فاجأ الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال، جمهور ناديه بالدفع بالمدافع محمد جحفلي أساسيًا في ديربي النصر الليلة، وسط علامات استفهام كثيرة من الجماهير.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
الزعيم يستضيف العالمي اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الرياض، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.
واضطر الأرجنتيني للاعتماد على جحفلي في قلب الدفاع لتعويض غياب المصاب علي البليهي، لكن الجمهور يرغب في إشراك خليفة الدوسري، في ظل ظهوره الجيد في المباريات الأخيرة.
وتصدر اسم "جحفلي" المواضيع الأكثر تداولًا في المملكة حاليًا، وحمل الوسم اعتراضات الهلاليين معربين عن قلقهم من الدفع به.
لكن البليهي دعم زميله بطريقة غير مباشرة، إذ نشر صورتهما سويًا عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، في إشارة لثقته بقيامه بدوره على أكمل وجه.
جدير بالذكر أن الزعيم يدخل المباراة محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، فيما يحل العالمي ثانيًا بـ53 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- يسجل وهو بعيد عن مستواه وانظروا كيف يلعب وهو صائم .. ردود أفعال أداء صلاح ضد ليدز!
- إقصاءات واللقب الاستثنائي .. مباريات أمام النصر لا يريد جمهور الهلال تذكرها
- خماسية التتويج والجحفلة .. مباريات أمام الهلال يود جمهور النصر نسيانها
- هجوم خيالي ودفاع من حديد .. تشكيل مختلط بين الهلال والنصر قبل ديربي الرياض
- قبل النصر والهلال | كريستيانو رونالدو والديربيات .. أول خيبة أمل وضحية مفضلة لأحدهم