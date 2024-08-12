غضب جماهير برشلونة يحرق ثنائي الوسط والدفاع في كأس جوان جامبر

جمهور برشلونة يفتح النار على ثنائي الفريق...

هاجم جمهور برشلونة، اثنين من لاعبي الفريق، أثناء مباراة الفريق الكتالوني، الودية أمام موناكو، في كأس جوان جامبر، والتي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين على ملعب مونتجويك.

وأنهى الفريق الكتالوني، استعداده للموسم الجديد بمباراة ودية امام موناكو، في كأس جوان جامبر، ولكن خسرها برشلونة، بثلاثة أهداف نظيفة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن جمهور برشلونة، الذي تواجد في الملعب أطلق صافرات الاستهجان، على ثنائي الفريق، فرينكي دي يونج، وكليمون لونجليه.

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وأشار التقرير إلى أن هجوم جمهور برشلونة، على دي يونج بسبب كونه اللاعب صاحب الراتب الأعلى في الفريق، ولكنه يرفض الرحيل أو تقليل راتبه، لمساعدة الفريق في الأزمة المالية الحالية، بالرغم من اهتمام أكثر من فريق بالتعاقد معه وعلى رأسهم مانشستر يونايتد.

وكذلك الأمر هاجمت جماهير برشلونة، المدافع الفرنسي لونجليه، بسبب الراتب المرتفع للاعب، وطالبته بالرحيل خاصة أنه قضى آخر موسمين معارًا من الفريق الكتالوني.