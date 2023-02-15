غضب نصراوي مستحق؟ .. الهلال سبّاق في تأجيل المباريات منذ 2009

تأجيل مواجهة الهلال والفيحاء أغضب الكثيرين، بداعي أن هناك متسع من الوقت لإقامة المباراة، فما هو تاريخ كل نادٍ مع التأجيلات؟

لم يكن الانفجار الذي شهده الوسط الرياضي السعودي، وتحديدًا النصراوي منه خلال الـ48 ساعة الماضية بعد تأجيل مواجهة الهلال والفيحاء، وليد اليوم واللحظة، إذ يبدو أنه تراكمي منذ سنوات.

رابطة دوري روشن السعودي أعلنت قبل يومين تأجيل مواجهة الزعيم والفيحاء، التي كان من المقرر أن تقام اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ17، إلى أجل غير مسمى، بداعي ارتباط الأزرق بمشاركته الآسيوية.

الغضب انفجر من قبل الجماهير، خاصةً جمهور النصر وإعلامه، بداعي أن الزعيم أنهى مشاركته في كأس العالم للأندية المغرب 2022 في 11 من فبراير الجاري، ومباراته القارية أمام شباب الأهلي الإماراتي في دور الـ16 من دوري الأبطال، محدد لها يوم 20 من الشهر ذاته، مما يعني أن هناك متسع من الوقت، لإقامة مواجهة الفيحاء في موعدها.

أمام هذا أفردت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا خاصًا حول تاريخ التأجيلات منذ انطلاق دوري المحترفين في موسم 2008-2009، أوضح أنه منذ ذاك الموسم تم تأجيل 29 مباراة للزعيم من أصل 90 قرار تأجيل تم اتخاذه لمختلف الفرق، ليستحوذ على نسبة 32.2% من التأجيلات بشكل عام.

أما النصر فتم تأجيل 19 مباراة له بنسبة 21.1%، مقابل 17 للأهلي، و13 لقاء للاتحاد والاتفاق والفتح، وأشارت "الرياضية" إلى أن أغلب التأجيلات أتت بداعي المشاركات الخارجية أو ظروف الحجوزات والأحوال الجوية.