وداعًا لغرور النجوم .. باريس سان جيرمان يعوض مبابي بصفقتين من عملاق الكالتشيو

فاتورة النادي الفرنسي تتحرر من 200 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن خطة إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتعويض رحيل النجم كيليان مبابي، الذي غادر النادي رسميًا وبات على أعتاب الانتقال إلى ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن باريس سان جيرمان حدد التعاقد مع الثنائي، النيجيري فيكتور أوسيمين والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، لتعويض رحيل مبابي الذي سيحرر فاتورة نفقات النادي من ضغط 200 مليون يورو، يمكن استغلالها بصفقات مميزة.

وحاول الباريسيون إحضار المهاجم النيجيري أوسيمين إلى حديقة الأمراء الموسم الماضي، خصوصًا أن المهاجم النيجيري لديه تاريخ مع المدير الرياضي لويس كامبوس، الذي أحضره إلى ليل قبل انتقاله إلى نابولي.

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وأشارت إلى أن لويس إنريكي، مدرب النادي الباريسي، سيكون سعيدًا بالتعاقد مع أوسيمين وكفاراتسخيليا، حيث يفضل التعاقد مع عدد قليل من اللاعبين القادرين على تسجيل 20 هدفًا على الأقل في الموسم.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن إنريكي ليس مضطربًا بسبب خسارة مبابي، حيث يرى أن الفريق قد يصبح أكثر توازنًا بدونه، وبإمكانه التخطيط للمستقبل القريب من أجل تحقيق حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وأكدت "لا جازيتا"، أن النادي الذي اعتاد على وجود نجوم مثل نيمار وليونيل ميسي ومبابي، لن يضطر بعد الآن إلى التعامل مع غرور النجوم ويمكنه بدلاً من ذلك التركيز على بناء فريق شاب وجائع.