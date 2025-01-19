غرم العمري يفجرها: عرضت "نجمًا حرًا" على الأهلي ولي كونجيرتون تجاهلني!

وكيل اللاعبين "صب البنزين على النار"!

هاجم غرم العمري؛ وكيل اللاعبين والناقد الرياضي، إدارة النادي الأهلي "المؤسسة الربحية"، مؤكدًا أن عمل الثنائي رون جورلي؛ الرئيس التنفيذي، ولي كونجيرتون؛ المدير الرياضي، غير واضح على الإطلاق، مطالبًا مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة بالتدخل والعمل بالقرب من الإدارة.

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صندوق الاستثمارات كان قد استحوذ على 75% من ملكية النادي في منتصف عام 2023، كحال الهلال والنصر والاتحاد، لكن جماهير قلعة الكؤوس غير راضية عن الدعم الممنوح لفريقها مقارنة بالثلاثي الأخير، ما أثر على مستوى منافسته على البطولات منذ الموسم الماضي.

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وحاليًا تشن الجماهير هجومًا حادًا على إدارة النادي في ظل اقتراب الميركاتو الشتوي الجاري من الانتهاء بينما لم يتم دعم الفريق بأي صفقة، رغم الحاجة الماسة للتعاقد مع جناح، في ظل التفريط في آلان سانت ماكسيمين معارًا لفنربخشه في الصيف الماضي ومنذ ذلك الحين، الفشل في تعويضه سيد الموقف.

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ووسط كل ذلك، قرر غرم العمري "صب البنزين على النار" ليكشف عن تجاهل لي كونجيرتون غالبية وكلاء اللاعبين في السعودية ورفضه الرد عليهم، ضاربًا المثل بواقعة تعرض لها الموسم الماضي بشأن وليد الأحمد؛ قلب الدفاع الذي انضم من الفيصلي للتعاون في صفقة انتقال حر بصيف 2023..

العمري قال عبر برنامج "أكشن مع وليد": "ما أعرفه ومتأكد منه أن هناك وكلاء كُثر في السعودية يتصلون بلي كونجيرتون ولا يرد، حتى البريد الإلكتروني لا يريد عليه، يرد فقط على من يريد الرد عليه!، وهذا ليس من حقه كمدير رياضي، من يتصل به يريد العمل وليس للتعرف عليه!، عليه أن يكون قريبًا أو يعين من يتولى هذه المهمة".

وأضاف: "لا أريد ذكر هذا، لكن في الموسم الماضي – مع الاعتذار لمسؤولي التعاون – عرضت وليد الأحمد على الأهلي وهو من أفضل المدافعين في الدوري السعودي، وقتها كان لاعبًا حرًا، لكن لم يردوا عليّ، وهناك من داخل النادي من يشهد بهذه الواقعة، هذه مشكلة إدارية".

وكيل اللاعبين والناقد الرياضي واصل: "مشكلة الأهلي إدارية، تبدأ من اللجنة التنفيذية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لا شك أنهم يعرفون قيمة الأهلي وجماهيره، لكنهم بعيدون، عليهم معرفة ما يحدث في النادي، تم التعاقد مع رئيس تنفيذي (رون جورلي) صاحب خبرة كبيرة وكذلك المدير الرياضي (لي كونجيرتون)، لكننا لا نرى عملًا سواء في الرعاية أو التعاقدات أو الألعاب الأخرى كما في الهلال والنصر والاتحاد إلا أن ما يحدث يقول إن ليس هناك عمل في الأهلي".

يذكر أن الأهلي ودع الموسم الجاري بطولتي كأس السوبر السعودي (نصف النهائي)، كأس خادم الحرمين الشريفين (الدور الأول)، ويبتعد عن صدارة جدول ترتيب دوري روشن بفارق 14 نقطة، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 15 جولة، فيما لا يزال منافسًا على لقب بطولة النخبة الآسيوية متأهلًا لدور الـ16.