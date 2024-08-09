غرق في مسابقة السباحة .. صدمة مفجعة بوفاة لاعب صربي في منافسات "كروس فيت"

عملية بحث موسعة للعثور على جثة لازار

تلقى عشاق رياضة "كروس فيت"، نبأ صادمًا، بعد إعلان وفاة اللاعب الصربي لازار دوكيتش خلال أحد أحداث المسابقة التي أقيمت أمس الخميس.

كان لازار دوكيتش يتنافس في بحيرة مارين كريك بولاية تكساس صباح الخميس، عندما اختفى تحت الماء، حيث أعلن دون فول الرئيس التنفيذي لشركة "كروس فيت"، أن المأساة وقعت أثناء مشاركة دوكيتش في الحدث الأول لمسابقة عام2024، التي تتضمن السباحة.

واختفى لازار في المياه على بعد 100 متر فقط من خط النهاية، وقال العديد من الحاضرين إنهم رأوه يكافح من أجل الخروج، ولم يتمكن رجال الإنقاذ من التدخل كونه في منتصف المنافسة.

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وكشفت شبكة "سكاي سبورت"، أنه تم استدعاء خدمات الطوارئ في حوالي الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي للإبلاغ عن وجود "أحد المشاركين في المياه غرق ولم تتم رؤيته في وقت ما".

وأشارت إلى أنه بعد عملية بحث موسعة مع فريق غوص وطائرات بدون طيار، تم العثور على جثة الرياضي بعد حوالي ساعة من نزول الغواصين الأوائل إلى الماء، وتم إلغاء بقية أحداث اليوم الأول من المباريات بعد الوفاة.

وقال فول إن المنظمين "شعروا بحزن عميق بسبب وفاة لازار"، وإنهم يعملون مع السلطات في التحقيق اللاحق. نحن نبذل كل ما في وسعنا خلال هذا الوقت المأساوي لدعم الأسرة ودعم مجتمعنا".

ولم يدرج مكتب الفحص الطبي بعد سبب وفاة دوكيتش، الذي كان يحتل المركز 88 على مستوى العالم في رياضة "كروس فيت"، والثالث على مستوى صربيا.