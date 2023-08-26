غرائب وطرائف في دوري روشن

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شهدت مباراة النصر والفتح أمس الجمعة في بطولة دوري روشن السعودي لقطة طريفة بطلها السنغالي ساديو ماني نجم نادي فارس نجد.

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قبل بداية المباراة وأثناء سلام اللاعبين على بعضهم البعض قبل صافرة الانطلاق ظهر ماني مندهشًا عند رؤية قاسم لاجامي مدافع الفتح، تؤام علي لاجامي لاعب فريق النصر.

السنغالي في بداية الأمر ظهر متعجبًا عندما تفاجئ بالشبه الرهيب، حيث لم يكن على علم بإن تؤام زميله في العالمي، يلعب في نادي الفتح.

النصر حقق انتصارًا عريضًا على فارس الأحساء بخماسية دون رد، وسجل ماني هدفين، بينما دك كريستيانو رونالدو شباك الفتح بثلاثية، ليخرج الفريق بالانتصار الأول له هذا الموسم من ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي، بعد الهزيمة في أول جولتين.

يذكر أن أبطال البطولة العربية للأندية أعلنوا مؤخرًا التعاقد مع المدافع الإسباني إيمريك لابورت قادمًا من مانشستر سيتي.

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