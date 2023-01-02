غرامة وخصم نقاط .. برشلونة مهدد بسبب شكوى إسبانيول

أزمة جديدة في ديربي كتالونيا.

أعلن نادي إسبانيول عن تقدمه بشكوى للاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب فيها بالحصول على حقوقه في مباراة برشلونة الأخيرة في الدوري الإسباني.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل وأكد خلاله أن مشاركة روبرت ليفاندوفسكي لم تكن يجب أن تحدث من الأساس، وبناءً عليه قدم تلك الشكوى.

وكتب النادي في بيانه: "قبل بداية اللقاء أخطرنا الحكم بنوايا طيبة والاتحاد الإسباني كذلك بوجود ليفاندوفسكي الذي حصل على بطاقة حمراء في المباراة السابقة".

وأضاف: "أعلن إسبانيول في ليلة المواجهة أننا سنستخدم كافة الموارد الممكنة للدفاع عن مصالحنا، هذا الظلم الواضح يعرض مسابقتنا للخطر".

تلك الشكوى تستند على مشاركة ليفاندوفسكي الموقوف، وفي ظروف طبيعية يجب أن يدفع برشلونة غرامة مالية بالإضافة إلى خصم نقاط اللقاء منه، لكن ذلك قبل أن يحصل النادي الكتالوني على حكم محكمة بتعليق إيقاف البولندي.

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد شهد الكثير من الجدل التحكيمي وانتهى بالتعادل بهدف لكل فريق بعد تقدم برشلونة وتعادل إسبانيول من ركلة جزاء.