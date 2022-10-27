غرامة مالية وهروب من العقوبة .. كلوب يفلت من نيران الاتحاد الإنجليزي

كلوب يفلت من العقوبة

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم مدرب نادي ليفربول يورجن كلوب 30 ألف جنيه استرليني وذلك بعد أن خرق القاعدة "E3" خلال مواجهة مانشستر سيتي. وكان المدرب الألماني قد طرد من أرض الملعب في مواجهة الفريق السماوي، وذلك بعد اعتراضه على حكم الراية الذي رفض احتساب الخطأ على برناردو سيلفا في تدخله على محمد صلاح. وكانت قناة "BBC" قد أعلنت في وقت سابق أن كلوب سوف يخضع للتحقيق، وأن من الوارد إيقاف المدرب لمدة مواجهتين من الوقوف على الخط، لكن الاتحاد الإنجليزي قد قرر تغريمه ماليًا فقط.

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وجاء في البيان: "تم تغريم يورجن كلوب 30 ألف جنيه استرليني لخرقه قاعدة الاتحاد الإنجليزي "E3" خلال مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي يوم الأحد 16 أكتوبر 2022. المدير الفني قبل أن سلوكه خلال الدقيقة 86 لم يكن لائقًا".

واختتم البيان: "وفرضت اللجنة التنظيمية المستقلة عقوبتها خلال جلسة استماع. هذه العقوبة قابلة للاستئناف من قبل يورجن كلوب أو اتحاد كرة القدم بعد تلقي أسباب مكتوبة من اللجنة التنظيمية المستقلة".