صدق أو لا تُصدق! .. إيقاف إدارية في السعودية 10 مباريات للبصق على الحكم

حادثة غريبة وعقوبة صارمة

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف الإدارية هناء سمر الربيعان من نادي العروبة لمدة 10 مباريات بعد ارتكابها مخالفة البصق على الحكم.

الحادثة تعود إلى مباراة العروبة وخيبر في دوري الدرجة الثانية للسيدات، والتي أقيمت على ملعب الأنصار في المدينة المنورة يوم 21 نوفمبر الماضي، وانتهت لصالح الأول بهدف نظيف.

كان حكم اللقاء قد دون حادثة البصق من الإدارية، وبناءً على تقريره أقرت لجنة الانضباط والأخلاق عقابها بغرامة مالية قدرها 25 ألف ريال سعودي والإيقاف لمدة 10 مباريات تتضمن الإيقاف الإلزامي بموجب البطاقة الحمراء التي حصلت عليها خلال اللقاءز

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وأوضح بيان اللجنة أن القرار قابل للاستئناف، فيما لم يُعلق نادي العروبة على القرار، فيما هاجم العديد من المغردين الإدارية ووصفوا فعلها بالمشين والخارج عن الأخلاق العامة، وقد تهكم بعضهم على القرار ووصفوا الأمر بأنه "شر البلية ما يُضحك".

يُشار إلى أن دوري الدرجة الثانية للسيدات في السعودية يُقام بنظام المجموعات، ويتواجد العروبة في المجموعة الثالثة ويمتلك 6 نقاط من 3 مباريات.