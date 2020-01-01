غرامة مالية كبيرة على النصر بسبب مباراة الاتحاد

لجنة الانضباط تعاقب النصر بسبب ما حدث من جمهوره

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالدوري السعودي للمحترفين، توقيع غرامات مالية ضخمة على نادي النصر، بعدما بدر من جمهوره أمام الاتحاد.

وتعادل النصر امام الاتحاد بهدف لكل فريق في كلاسيكو الكرة السعودية، في الجولة الـ 14 من دوري كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وألزمت اللجنة إدارة النصر، بدفع ثلاثة وستون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، بعد إلقاء جماهيره زجاجتي مياه تجاه اللاعبين في المباراة.

وفي سياق متصل، غرمت اللجنة أحمد موسى لاعب النصر بغرامة غير قابلة للاستئناف وقدرها 20 ألف ريال بسبب غيابه عن المقابلة الإعلامية بعد المباراة.

ويحتل النصر المركز الثاني من جدول الدوري برصيد 30 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

على الجانب الآخر يحتل الاتحاد المركز الثالث عشر من ترتيب المسابقة، برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الحزم صاحب المركز الثاني عشر.

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جدير بالذكر أن النصر يستعد لمواجهة الاتفاق مساء الجمعة القادم، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري.