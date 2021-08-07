غرامات تصل إلى 780 ألف ريال .. 7 أشياء ممنوعة على الجماهير السعودية

الاتحاد السعودي يُحذر من ارتكاب 7 مخالفات

وجه الاتحاد السعودي لكرة القدم تحذيرًا شديد اللهجة لجماهير الدوري السعودي من ارتكاب 7 مخالفات خلال حضورهم مباريات البطولة التي ستنطلق يوم الأربعاء القادم بمواجهة الفيحاء والاتحاد في المجمعة.

السلطات السعودية كانت قد أعلنت في مايو الماضي السماح بعودة الجماهير لمدرجات الملاعب السعودية خلال بطولة الدوري بنسبة 40% من سعة الملاعب، ويُتوقع أن تزداد النسبة خلال الموسم الجاري خاصة في حال انحسار جائحة كورونا.

الاتحاد السعودي حذر الجماهير من ارتكاب 7 مخالفات، وقد حدد العقوبة المالية الموازية لكل مخالفة منهن، مع الإشارة إلى إمكانية تشديد العقوبة أو زيادة الغرامة المالية حسب جسامة المخالفة وفي حالات الاضطرابات الخطيرة، كما أكد عدم الالتزام بتدرج العقوبات.

وبلغ مجموع الغرامات المالية الموازية لتلك المخالفات السبعة ما يقرب من 780 ألف ريال سعودي ستتحملها الأندية بالطبع، وهي كالتالي:

غرامة 100 ألف ريال لمخالفة خلع المعـدات أو العبث بممتلكات الملعب كمقاعد الجمهور.

30 ألف ريال لمخالفة قذف الألعاب أو أي نوع من المتفرقعات أو القنابل الدخانية أو المواد النارية أو الحارقة في اتجاه مضمار الملعب أو بشكل يعرض سلامة المتفرجين في المدارج للخطر.

50 ألف ريال لمخالفة تلفظ الجماهير بكلمات نابية أو الإساءة إلى كرامة أي شخص أو مجموعة من الأشخاص بإصدار أصوات.

100 ألف ريال لمخالفة اقتحام الجماهير لأرضية الملعب.

100 ألف ريال في حالة تعرض أي شخص للإصابة بغض النظر عن العدد المحدد لنوع المخالفة يعاقب بالحد الأعلى للغرامة.

10 آلاف ريال لمخالفة قذف 4 أدوات على الملعب، سواء كانت علب مياه أو أحذية أو غيرهم، وتزداد المخالفة كلما زاد العدد حتى تصل إلى 100 ألف ريال إن وصل عدد الأدوات المقذوفة إلى 20 أو أكثر.

10 آلاف ريال لاستخدام مشجع إلى 4 مشجعين لأجهزة الليزر أو أي أجهزة أخرى إلكترونية ضارة مشابهة، وتزداد القيمة حسب الأعداد وصولًا إلى 100 ألف ريال عند استخدام 20 جهازًا أو أكثر.

وتضمنت العقوبات كذلك لعب مباراة أو أكثر خارج ملعب النادي، أو حرمان النادي من اللعب على ملعبه لعدد محدد من المباريات أو لعب مباراة أو أكثر دون جمهور.

وأوضح الاتحاد أخيرًا أن إنهاء الحكم للمباراة قبل موعدها بسبب سوء سلوك الجماهير سيؤدي إلى اعتبار الفريق خاسرًا للقاء.