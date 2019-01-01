غرامات بالجملة على النصر والهلال من لجنة الانضباط

بعد تعادل النصر والهلال امام الفيصلي والرائد عقوبات بالجملة على العالمي والزعيم

فيسبوك تويتر بلال محمد

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توقيع عقوبات على ناديي النصر والهلال، عقب ما بدر منهما في مباريات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

ألزمت اللجنة لاعب النصر عبد العزيز الجبرين، بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، بعد تغيبه عن المقابلة الإعلامية السريعة عقب مباراة النصر والفيصلي في الدوري.

ولنفس السبب السابق، تقرر توقيع عقوبة مالية قدرها 25 ألف ريال سعودي، على نور الدين امرابط، وألزمت اللجنة رئيس نادي النصر سعود آل سويلم بغرامة قدرها 20 ألف ريال، بعد نشره تغريدة على موقع تويتر تتضمن إساءة لنادي الهلال.

وقررت اللجنة إيقاف محمد الفهيد، لاعب الفتح مباراة واحدة، بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام الوحدة.

وأخيرا، تم تغريم نادي الهلال بغرامة قدرها 50 ألف ريال، بعد إلقاء جماهيره بعض زجاجات المياه على أرضيه الملعب في مباراة الرائد، وتم تغريم المدير الفني للزعيم بغرامة قدرها 25 ألف ريال، نظير عدم ارتدائه البطاقة التعريفية الخاصة به في اللقاء.