رسميًا | على غرار فهد المولد .. سقوط نجم الأهلي السابق في فخ المنشطات!

موهوب عربي جديد ضحية المنشطات اللعينة!

يبدو أن الجماهير العربية تتلقى الصدمة تلو الأخرى في اللاعبين الموهوبين، بسبب فحص المنشطات، فقبل أربع سنوات تقريبًا بدأت قصة فهد المولد؛ نجم الاتحاد السابق والشباب السعودي الحالي، معها، واليوم الحكاية بدأت في مصر مع موهوب عربي جديد..

جمال علام؛ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن بشكل رسمي عبر تصريحات إذاعية لـ"أون سبورت"، ثبوت إيجابية عينة رمضان صبحي؛ نجم الأهلي المصري السابق وبيراميدز الحالي، في فحص المنشطات.

وقال علام: "وصلنا خطاب من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات بإيجابية عينة رمضان صبحي، لكن قبل اتخاذ أي إجراء ضده، سيخضع لاختبار آخر".

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صاحب الـ27 عامًا كان قد انضم لبيراميدز في صيف 2020م، بعد شراء عقده بشكل نهائي من هيدرسفيلد الإنجليزي، رافضًا عرض الأهلي المصري، الذي كان يلعب له معارًا بالفعل في تلك الفترة، مبررًا موقفه: "رحلت عن القلعة الحمراء بحثًا عن طموح جديد".

يذكر أن فهد المولد - صاحب الـ29 عامًا - وقع في الفخ نفسه وتم إيقافه ثلاث فترات ما بين عامي 2019 و2023، قبل أن تستقر مسيرته في أغسطس 2023.