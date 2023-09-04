"غدر" سيرخيو راموس يُعيد الاتحاد لهدفه "المنبوذ" جماهيريًا

الاتحاد حاول ضم مدافع كبير ولكن الفشل أعاده لهدفه الغريب

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لم يترك الاتحاد بابًا إلا طرقه لمحاولة التعاقد مع مدافع جديد يُعوض به قائده أحمد حجازي الذي سيغيب عن اللعب حتى نهاية العام الجاري على الأقل بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي بنهاية الموسم الجاري، ولكن كل تلك الأبواب كانت مغلقة تمامًا.

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الاتحاد وبعد محاولات عديدة فاشلة في التعاقد مع مدافع جيد أسعد جمهوره في الأيام الأخيرة بالتوصل لاتفاق مع سيرخيو راموس، لكن اللاعب الإسباني "غدر" بالنادي في اللحظات الأخيرة قبل توقيع العقود بعدما وصله عرض متأخر من ناديه القديم إشبيلية.

راموس أبلغ الاتحاديين بتراجعه عن اتفاقه معهم وتوجهه للعودة إلى الأندلس، ليعود الاتحاد لخيار البرازيلي لويز فيليبي مدافع ريال بيتيس الذي سبق أن رفضه جمهوره رفضًا قاطعًا بحجة مستواه المتواضع واعتياده الحصول على البطاقات الملونة.

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الصحفي ماتيو موريتو أوضح أن خيار الاتحاد عاد ليُصبح مطروحًا على الطاولة أمام صاحب الـ26 عامًا، وإن كان في الوقت نفسه المدرب مانويل بيلجريني قد استبعد تمامًا رحيل اللاعب.

إذ نقل عنه فابريزيو رومانو قوله "لا أعتقد أننا سنبيع فيليبي للاتحاد الآن، ستكون خطوة غير منطقية تمامًا. لا نستطيع بيعه الآن ونحن لا نمتلك إلا مدافعين في الفريق، لا أتوقع رحيله عن الفريق".

الاتحاد لم يتبق أمامه سوى أيام قليلة حتى غلق سوق الانتقالات في الدوري السعودي لضم مدافع جديد وإلا سيضطر نونو سانتو للاعتماد على المحليين حتى يناير القادم على الأقل.

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