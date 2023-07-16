بعد غدر النصر والتفافه حول ساديو ماني .. الأهلي يلجأ لنجم نيوكاسل

صندوق الاستثمارات بيده أن يسهل الصفقة البديلة للأهلي دون عناء كبير..

تدعيم مركز الجناح الأيسر في الأهلي السعودي مهمة لا تقل أهمية عن اختيار المدرب الجديد للفريق، لذلك تحركت إدارة الراقي سريعًا فور انتشار أخبار عن اقتحام النصر للمفاوضات مع السنغالي ساديو ماني؛ جناح بايرن ميونخ الألماني.

التقارير الصحفية تتحدث منذ الأمس، عن توصل نادي النصر السعودي لاتفاق مع مسؤولي بايرن ميونخ على الظفر بخدمات ماني، لتسبق إدارة الأهلي بخطوة، إذ اتفقت الأخيرة مع اللاعب وحده.

لذلك ووفقًا لمصادر قنوات "الكاس" القطرية فإن النادي الجداوي يستهدف حاليًا الفرنسي آلان سانت ماكسيمين؛ جناح أيسر نيوكاسل الإنجليزي، إذ بدأ التفاوض معه بالفعل، تحسبًا لفشل صفقة ساديو ماني.

ماكسيمين يرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي يمتد لثلاث سنوات مقبلة، إذ ينتهي بنهاية موسم 2025-26م، لكن ربما يساهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي المستحوذ على ملكية نيوكاسل بنسبة 100%، في إتمام الصفقة لصالح الراقي.

وكان صندوق الاستثمارات قد نجح في أبريل الماضي في الاستحواذ على نسبة 75% من ملكية الأهلي، ومثلها من كل من الاتحاد، الهلال والنصر.

يذكر أن اللاعب الفرنسي خاض 25 مباراة خلال الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، وصنع خمسة آخرين.