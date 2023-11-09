"غبي ومن حسن حظه عدم مواجهتي" .. فيليبي ميلو يُهاجم مبابي

هجوم برازيلي قوي على مبابي

هاجم النجم البرازيلي المخضرم فليبي ميلو لاعب فلومينينسي البرازيلي، النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، حيث وصفه بـ"الغبي".

وقال ميلو خلال تصريحات نقلتها صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية: "مبابي غبي، لقد تحدث عن أمريكا الجنوبية ثم تجاوزته الأرجنتين، سجل أمامهم 3 أهداف بنهائي كأس العالم، وتوجت الأرجنتين باللقب، وليونيل ميسي أصبح أفضل لاعب في العالم".

وأضاف فليبي: "لا يزال أمام مبابي الكثير ليتعلمه، ولا يمكنه التحدث عن كرة القدم في أمريكا الجنوبية، فهو سيكون لاعب عظيم وسيحقق الكرة الذهبية 3 أو 4 مرات، ولكن عليه أن يبقي فمه مُغلقًا".

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وواصل: "إنهم يأتون من أوروبا من أجل البحث عن لاعبين هنا في أمريكا الجنوبية، وليس في فرنسا، ولحسن الحظ لم تسنح لي الفرصة للعب ضده، ولا أعرف هذا من حسن حظي أم حظه!".

جاء ذلك بعد تصريح مبابي الذي قلل فيه من المنافسة داخل أمريكا الجنوبية، مقارنة بالبطولات الأوروبية، وأشار إلى أن الفائزين بكأس العالم قبل الأرجنتين 2022 كانت منتخبات أوروبية، وهو ما أثار غضب جماهير أمريكا الجنوبية.