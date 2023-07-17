“غباء أن تذهب للدوري السعودي وأنت أقل من 30 عامًا” .. نجم تشيلسي السابق ينتقد فابينيو!

علي رفعت
Fabinho Liverpool 2022Getty
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فرانك لوبوف محبط من تصرف فابينيو!

أكد فرانك لوبوف لاعب تشيلسي ومنتخب فرنسا السابق أن انتقال لاعب مثل فابينيو إلى دوري روشن السعودي وهو في هذا العمر يعد أمرًا غبيًا منه.

وقال لوبوف في تصريحات لـ "ESPN": "أتفهم الأمر لو كان عمرك فوق الـ 30، لو كنت 32 أو 33 عامًا، مثل جوردان هندرسون وكريستيانو رونالدو أو كوليبالي".

وأضاف: "الذهاب إلى هناك في تلك الحالة هو أمر مفهوم تمامًا للحصول على بعض الأموال من أجل عائلتك ومستقبلهم، هذا لا بأس به".

وأكمل: "لكنني أرى بعض من هم تحت الـ 30 عامًا يذهبون إلى هناك، أرى ذلك غباء لأنهم يمكنهم اللعب في أفضل دوري في العالم لعدة سنوات، الأمر محزن".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة أكدت أن فابينيو قد أوشك على التوقيع لنادي الاتحاد، وأن الإعلان الرسمي عن الصفقة لا يتبقى له إلا القليل.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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  • 2089مارسيلو بروزوفيتش
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