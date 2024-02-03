عين على الحكم | هل استحق فيتور روكي البطاقة الحمراء أمام ألافيس؟

الجدل التحكيمي يتواصل في الدوري الإسباني...

يتواصل الجدل التحكيمي في الدوري الإسباني، وهذه المرة في مباراة برشلونة، وألافيس في الجولة الـ 23 من المسابقة، بعد طرد فيتور روكي، لاعب الفريق الكتالوني.

ويلعب برشلونة، مع ألافيس في الجولة 23 من الدوري الإسباني، على ملعب مينديزوروزا، وكانت المباراة تسير بشكل طبيعي حتى الدقيقة 72 عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه روكي.

وشارك روكي، في المباراة كبديل منذ الدقيقة 60، ولم تمر ثلاث دقائق حتى سجل اللاعب هدف فريقه الثالث في اللقاء، لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف للفريق الكتالوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الدقيقة 67 أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه اللاعب البرازيلي، بعد تدخله على لاعب ألافيس، وبعدها بخمس دقائق أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية للاعب، وطرده من الملعب.

واعترض لاعبو برشلونة ومدربهم تشافي هيرنانديز، على قرار الحكم بطرد روكي، إذ أن اللاعب لم يتدخل بشكل متعمد على مدافع ألافيس.